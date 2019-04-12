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Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Emre Doğan   | 12.04.2019
Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."

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