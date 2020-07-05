Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli-Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz." dedi.
Mersin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'deki programı kapsamında Erdemli ilçesindeki Ayrancı-Köserelli arasında sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki konuşmasında, devam eden ve planlanan projeleri yerinde incelemek için kente geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sizlerin yaşamını, hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız ve yapacağımız işlerle her zaman yanınızda olacağız. Müteahhidi dinledik, Karayollarından da arkadaşlarımız burada. İnşallah bu yolumuzu da en kısa zamanda bitireceğiz. Size yakışır, konforunuzu, hayat kalitenizi arttıracak bir yol olacak. İnşallah hizmet yolunda daha güzel işlerde her zaman sizlerle birlikte olacağız." diye konuştu
Karaismailoğlu, otoyol yapılması planlanan Çeşmeli-Taşucu bölgesinde de incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli-Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Ağustos ayı gibi inşallah yaz bitmeden Çeşmeli-Kızkalesi'nin ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 2 yıl da dolmadan burayı faaliyete almak için bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2 yıl içerisinde sizlere yakışan bir yolla hizmet vermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Çeşmeli-Taşucu otoyol projesinin, turizm açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Ayrancı-Köserelli yol çalışmasının da bölge halkı için önem arz ettiğinin altını çizen Elvan, "İnşallah Yörük kardeşlerimiz, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kardeşlerimiz çok daha kısa bir sürede Güzeloluğa, Ayrancıya ve Karaman'a ulaşma imkanına kavuşacak." ifadesini kullandı.
Vali Ali İhsan Su'nun eşlik ettiği Karaismailoğlu, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obruklarını da gezdi.
Karaismailoğlu, Silifke-Mut ve Silifke-Gülnar ilçeleri arasındaki yol çalışmalarını da inceleyerek, bilgi aldı.
"Gece gündüz durmadan çalışıyoruz"
İncelemenin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin genelindeki yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.
Projeler hakkında bilgi aldıklarını ve gerekli koordinasyonları sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.
Mersin genelinde 14 devam eden kara yolu işinin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Projelerimizin hepsini yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız Çeşmeli-Taşucu yolunun Çeşmeli- Kızkalesi arasını otoyol olarak ihalesine çıkıp, inşallah bu sene içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.
Karaismailoğlu, Mersin ve Çukurova için en önemli yatırımlardan birisi olan Çukurova Bölgesel Havalimanını yerinde incelediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Havalimanın da altyapı çalışmaları yıl sonu bitiyor. Yine yol bağlantıları da yılbaşında bitmese de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitecek. Bizde bu arada hummalı bir şekilde üstyapı ihalesine hazırlanıyoruz. Çukurovaya yakışır, Çukurova'nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, turizme, istihdama,organize sanayi bölgelerine katkısı olacak bu havalimanını ilk etapta 8 milyon yolcu kapasiteli devamında 9 ve 12 milyon yolcu kapasitesine çıkabilecek şekilde projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz."
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her noktasında önemli çalışmalarının olduğunu dile getirdi.
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor"
Çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor. Bakanlığımızın yatırımlarını sadece yol olarak görmemek lazım. Artı değerleriyle inceleyip, fizibilite yapmak gerekiyor. Çünkü bir maliyet varsa bunun getirisi çok daha fazladır. Fizibiliteyi o şekilde yapıyoruz. Yatırımlarımızı o şekilde düzenliyoruz." diye konuştu.
Devam eden projeleri kısa sürede bitirip halkla buluşturacaklarına değinen Karaismailoğlu, talep edilen projeleri de istişare ederek planlama yapacaklarını kaydetti.
Gülnar-Silifke Yolu projesinin bölge için ihtiyaç ve en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, yatırımın takipçisi olacaklarını ve hizmete sunmak için çalışacaklarını söyledi.
Karaismailoğlu, daha sonra tünel yapımında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.