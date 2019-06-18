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Bakan Akar'dan Shanahan'ın S-400 mektubuna yanıt

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği bildirildi.

Sarp Özer   | 18.06.2019
Bakan Akar'dan Shanahan'ın S-400 mektubuna yanıt

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

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