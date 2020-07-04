Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Malta'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya geldi.
Valetta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile görüştü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.
Burada Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya gelen Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti.
Görüşmede Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.
Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Malta Genelkurmay Başkanı Jeffrey Curmi de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.