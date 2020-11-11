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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aykut Karadağ   | 11.11.2020
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği belirtilerek "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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