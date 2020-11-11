Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği belirtilerek "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. https://t.co/oogwPZBd84#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/oYTVEIU9Py— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2020