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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Bakan Akar: Barış Pınarı Harekatı faaliyetleri planlanan şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili faaliyetlerin, planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 26.11.2019
Bakan Akar: Barış Pınarı Harekatı faaliyetleri planlanan şekilde devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusu üzerine Akar, her şeyin açık ve normal olduğunu belirtti. 

S-400 tedariğinin bir süreç olduğunu dile getiren Akar, "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Dolayısıyla çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Planlandığı gibi faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın bitip bitmediğine yönelik soru üzerine de Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planlandığı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

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