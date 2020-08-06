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Bakan Akar ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Kemal Karadağ   | 06.08.2020
Bakan Akar ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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