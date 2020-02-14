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İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü.
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Bahçelievler'de boş bina çöktü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

İsmail Fidan   | 14.02.2020
Bahçelievler'de boş bina çöktü

İstanbul

Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. 

Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi. 

Bu arada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

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