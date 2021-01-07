Euro
8.95
Dolar
7.30
BIST 100
1,511.75
Altın
1,916.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor
logo
Türkiye

Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bağcılar Belediyesi iştiraki Başak AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışan ücretlerine ortalama yüzde 16,22 zam yapılırken asgari ücret 3 bin 870 TL oldu.

Mücahit Türetken   | 07.01.2021
Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Istanbul

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye iştiraki Başak AŞ bünyesindeki 1525 çalışanı için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve işçi temsilcileri de katıldı. Sözleşmede, Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) sonra oluşan ekonomik farklılıkları düzenlemek amacıyla önemli oranlarda iyileştirmelere yer verildi.

Asgari ücet 3 bin 870 lira oldu

İmzalanan sözleşmeye göre, 1525 kişiden oluşan personel maaşlarına yüzde 6 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 16,22'lik oranda artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık farkın da ödeneceği açıklandı.

Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ücretlerde önemli oranda artışlar yaptıklarını kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Benzer haberler

Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı