Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Anda Kardeşe Vefa Derneği, çocuklar için etkinlik düzenledi.
Bab/Ankara
Anda Kardeşe Vefa Derneği, Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Kabbasin beldesinde çocuklar için bayram etkinliği organize etti.
Anda Kardeşe Vefa Derneği, Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yaklaşık 500 çocuğun katıldığı etkinlik gerçekleştirdi.
AA muhabirine açıklama yapan dernek başkanı Okan Tosun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kabbasin’de çocuklar için etkinlik düzenledik. Türk gönüllüler ve dernek çalışanı arkadaşlarla çocukları eğlendirdik. Çocuklara hediyeler dağıttık.” diye konuştu.
Bayram kapsamında yarın Suriye’nin kuzeyinde muhalifler kontrolündeki birçok yerleşimde etkinlikler düzenlenecek.