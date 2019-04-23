Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,272.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor Sri Lanka'da hayatını kaybeden Serhan Selçuk'un cenaze töreni
logo
Türkiye

Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Anda Kardeşe Vefa Derneği, çocuklar için etkinlik düzenledi.

Ömer Koparan   | 23.04.2019
Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması

Bab/Ankara

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Kabbasin beldesinde çocuklar için bayram etkinliği organize etti.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yaklaşık 500 çocuğun katıldığı etkinlik gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan dernek başkanı Okan Tosun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kabbasin’de çocuklar için etkinlik düzenledik. Türk gönüllüler ve dernek çalışanı arkadaşlarla çocukları eğlendirdik. Çocuklara hediyeler dağıttık.” diye konuştu.

Bayram kapsamında yarın Suriye’nin kuzeyinde muhalifler kontrolündeki birçok yerleşimde etkinlikler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Üniversitelilerden köy çocuklarına uçurtma şenliği

Üniversitelilerden köy çocuklarına uçurtma şenliği

Bin çocuk uçurtma şenliğiyle bayram sevinci yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında
Tarihi yarımada çocukları ağırlıyor

Tarihi yarımada çocukları ağırlıyor