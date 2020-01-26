Azez'de terör saldırısı: 7 sivil hayatını kaybetti
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti.
Azez
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.