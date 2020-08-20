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Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sinan Özmüş   | 20.08.2020
Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Antalya

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

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