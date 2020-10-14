Ayvalık'ta zeytin yağı fabrikasının bahçesinde yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki paletlerde yangın çıktı.
Balikesir
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki zeytin yağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.