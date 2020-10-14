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Ayvalık'ta zeytin yağı fabrikasının bahçesinde yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki paletlerde yangın çıktı.

Suat Salgın   | 14.10.2020
Ayvalık'ta zeytin yağı fabrikasının bahçesinde yangın Fotoğraf: Suat Salgın/AA

Balikesir

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki zeytin yağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.

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