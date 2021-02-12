Euro
8.53
Dolar
7.03
BIST 100
1,545.59
Altın
1,825.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Ayvalık'ta hortum nedeniyle, 4 binanın çatısı uçtu, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

Miraç Kaya,Suat Salgın   | 12.02.2021
Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pakistanlı sağlık çalışanları, Kovid-19 aşılarının ülkelere nüfusa göre dağıtılması gerektiğini düşünüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların çoğu Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 108 milyonu geçti

Benzer haberler

Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Çeşme’de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete yeni anayasa çağrısı

Balıkesir'de yılda 400 bin ton atık çevreci tesiste elektrik enerjisine dönüşüyor

Balıkesir'de yılda 400 bin ton atık çevreci tesiste elektrik enerjisine dönüşüyor
Frikikten 3 gol atan Balıkesirsporlu Taşkın Çalış'ın motivasyonu yüksek

Frikikten 3 gol atan Balıkesirsporlu Taşkın Çalış'ın motivasyonu yüksek
Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar

Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar