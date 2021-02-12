Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu
Ayvalık'ta hortum nedeniyle, 4 binanın çatısı uçtu, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.
Balıkesir
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.
İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.