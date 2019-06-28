Aytaç Durak'ın aracına saldırı
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana
Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret eden Aytaç Durak, çıkışta park halindeki otomobilinin lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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