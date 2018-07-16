Aydın'da incir hasadı başladı

Türkiye'de incirin ilk olgunlaştığı yer olan Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde hasat başladı.

AYDIN

Aydın'da sezonun ilk incirleri hasat ediliyor.

Türkiye'de incirin ilk olgunlaştığı yer olarak bilinen kentin Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde işçiler, güneşin doğuşuyla mesaiye başlıyor.

Günlük 60 lira yevmiyeyle çalışan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, olgunlaşan incirleri dallarından kopararak özenle kasalara yerleştiriyor.

Tarladaki toplama işleminin ardından kasalanan ürünler, incir toplama merkezine götürülüp soğuk hava depolarına alınıyor.

AA muhabirine açıklama yapan 2 çocuk annesi Medine Durmaz (34), sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerinin başladığını, bu işi severek yaptığını söyledi.

Ağaçtan incir toplayan 59 yaşındaki Şükrü Kuluç da "40 yıldır incire bilek sallıyorum. Bizim başka yapacak bir işimiz yok. Bu işi seviyorum, ekenden de büyütenden de Allah razı olsun." dedi.

"Sezon iki hafta erken başladı"

İncir tüccarı Mehmet Topçu da hasat edilen ilk yaş incirleri satın aldığını ve ürünleri İstanbul ile çevre illere göndermeye başladıklarını söyledi.

İncirin kilogramını 3,5-4 lira arasında satın aldıklarını kaydeden Topçu, sezonun erken başladığını aktardı.

Topçu, "Yıllık ortalama 400 ton inciri üreticimizden alarak başta İstanbul hali olmak üzere çeşitli yerlere gönderiyoruz. Bu yıl sezon iki hafta erken başladı. Rekolte seviyesi yüksek ve mallar oldukça kaliteli." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Ali Cintosun