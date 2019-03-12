Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.44
BIST 100
101,408.50
Altın
1,295.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de konuşuyor Adalet Bakanı Gül konuşuyor
logo
Türkiye

Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın

Trabzon'un Yomra ilçesinde, Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Salih Tezcan,Tuğba Yardımcı   | 12.03.2019
Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın

Trabzon

Trabzon'un Yomra ilçesinde Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde 8 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

                    

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesinin Yomra yerleşkesinde bulunan idari bölümlerin ve dersliklerin de bulunduğu 8 katlı binanın mutfak bölümünde yangın çıktığını söyledi.

Yangının hızla büyüdüğünü belirten Sağıroğlu, "Yangın binanın yanmaya müsait dış kaplaması dolayısıyla hızla dış cepheden yayıldı. Binanın üçte biri zarar gördü ve çatıya kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Sağıroğlu, öğrenci ve personelin hızla tahliye edildiğini aktararak, "Çok şükür dumandan etkilenen ya da yaralanan öğrenci ve personel bulunmuyor." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta

Benzer haberler

Güngören'de 5 katlı binada yangın: 4'ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Güngören'de 5 katlı binada yangın: 4'ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Devrilen mum iki evi kül etti

Başkentte yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Beyoğlu'ndaki yangın soruşturmasında 1 yeni gözaltı

Beyoğlu'ndaki yangın soruşturmasında 1 yeni gözaltı
Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 4 ölü

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 4 ölü