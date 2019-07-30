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'Avcı kız' zanlıları adliyeye sevk edildi

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gaspeden suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye gönderildi.

Cankut Taşdan   | 30.07.2019
'Avcı kız' zanlıları adliyeye sevk edildi

Ankara

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gaspeden suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 125 zanlıdan 28'i kadın 99'u, adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i kadın 99'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 26 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz edenlerin paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri belirlenmişti.

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