Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

ARDAHAN

Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağların eteğine yansıyan Atatürk'ün silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nde, havanın bulutlu olması nedeniyle silüet görülemedi.

Damal festival alanında başlayan etkinlikte yöresel sanatçıların yanı sıra Grup Abdal konser verdi. Konser sonrası yağışların etkili olduğu anlarda vatandaşlar çadırlarda korunmaya çalıştı.

Daha sonra silüetin izleneceği seyir alanına geçildi. Seyir alanındaki uçurtma şenliğine ilgi yoğun oldu.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikle Atatürk'ü dünyaya tanıtmayı ve insanları bölgeye çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şenliklerin 22 yıl aralıksız başarılı şekilde yapıldığını dile getiren Önal, Karadağlar'ın eteklerine yansıyan silüetin yaz aylarında havanın açık olduğu 17.50 ila 18.10 saatlerinde izlenebildiğini aktardı.

Önal, şunları kaydetti:

"Bugün gölgeyi göremedik ama bir aya kadar izleniyordu. Her gün yüzlerce ziyaretçi gölgeyi görüyordu. Bugün şenlik günü olmasına rağmen havanın azizliğine uğradık ancak şenliğimiz gayet güzel geçti. Sadece Ardahan ve yurt içinden değil, Avrupa'dan da gelenler oldu. Binlerce insanımızı bugün misafir ettik. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz."

Önal, Damal Belediyesi hizmet binası önünde Atatürk silüeti ve Damal bebeğini sembolize eden maketlerin yapıldığını, bunları ölümsüzleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Damal'daki Atatürk silüeti

Atatürk silüeti, ilk kez 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz ayı sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995 yılından itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.