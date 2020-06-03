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Atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Hamdi Çelikbaş   | 03.06.2020
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

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