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Atama kararları Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Hamdi Çelikbaş   | 25.10.2019
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci atandı. 

Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız getirilirken, Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat'ın ataması yapıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atanmasına karar verildi.


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