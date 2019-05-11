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Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine Şeref Safa ve Çiğdem Uçar getirildi.

Aykut Karadağ   | 11.05.2019
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Dışişleri Bakanlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Şeref Safa ile Çiğdem Uçar getirildi.

Söz konusu atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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