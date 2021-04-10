Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı.
Ankara
Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.
Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.