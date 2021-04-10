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Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması

Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı.

Orhan Onur Gemici   | 10.04.2021
Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.

Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.

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