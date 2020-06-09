Euro
7.64
Dolar
6.79
BIST 100
108,743.80
Altın
1,706.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 09.06.2020
Asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza

İstanbul

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte 7 Haziran'da asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürmelerine ve havaya ateş açmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. 

Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açan T.D. ile trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O., M.K., E.Ç., F.A'yı yakaladı.

Sürücü C.O'ya drift yapmaktan 6 bin 141, M.K'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesinin sınıfına göre yetkili aracı kullanmamaktan 1.228, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 288 lira olmak üzere toplam 7 bin 657 lira, E.Ç'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 8 bin 641, F.A'ya ise gereksiz duraklamaktan 132, plakada değişiklik yapmaktan 505 olmak üzere toplam 637 lira idari para cezası uygulandı.

4 sürücüye toplam 22 bin 876 lira para cezası kesildi, M.K. ve C.O'nun sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Havaya kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlenen T.D. ve diğer 4 şüpheli adli işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 485 bini geçti
Bolsonaro liderliğindeki Brezilya'nın Kovid-19'la mücadele notu düşük
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İstanbul havalimanlarında 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu

İstanbul havalimanlarında 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu

Asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza

İstanbul'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Terzi görünümlü iş yerlerinde ele geçirildi

Terzi görünümlü iş yerlerinde ele geçirildi
İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi
Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu

Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu