Euro
6.16
Dolar
5.57
BIST 100
102,006.20
Altın
1,404.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5. Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Asırlık Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Erzurum'un Tortum ilçesinde 10. yüzyılda yapılan ve 19. yüzyılda camiye dönüştürülerek "Taş Cami" ismini alan Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonuna gelecek yıl başlanacak.

Fahrettin Gök   | 01.08.2019
Asırlık Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Erzurum

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde Bağdat Kralı 3. Davut tarafından 976-1001 yıllarında yaptırılan ve yörede "Haholi Kilisesi" olarak da adlandırılan 11 asırlık Meryem Ana Kilisesi'nin turizme kazandırılması için proje hazırlanacak.

19. yüzyılda camiye dönüştürülerek "Taş Cami" ismini alan ve içinde aslan, boğa, kartal, grifon kabartmaları da bulunan yapının restorasyonuna gelecek yıl başlanacak.

Tarihi kilisede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere ilçesi Çamlıyamaç Mahallesi'nde 10. yüzyılda Gürcü Kralı Kuropalat Adernese'nin oğullarınca inşa ettirilen Öşvank Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

"Bin yılı aşkın süredir dimdik ayakta duruyor"

Meryem Ana Kilisesi'nin de restorasyonuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Meryem Ana Kilisesi, tıpkı Öşvank Kilisesi gibi, neredeyse aynı tarihlerde yapılmış ve günümüze daha sağlam ulaşmış. Bin yılı aşkın süredir burada dimdik ayakta duran kilise, muhteşem bir coğrafyada bulunuyor. Doğal güzelliği de bozulmamış olan vadinin altyapısı ve yolları da gayet iyi durumda. Meryem Ana Kilisesi, Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi'nden biraz daha iyi durumda."

Memiş, Meryem Ana Kilisesi'nin onarımına da başlayacaklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl onarım anlamında yapımı gerçekleştireceğiz. Vatandaşların bir kısmı cami olarak da burada ibaretlerini yapıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

Asırlık Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Asırlık Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Lavanta diyarı 'İdris köyü' turizme açılacak

'Kuzeye gelen turistler Rum tehdidi altında'

'Mutlu şehir' Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci

'Mutlu şehir' Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci
'Bayramda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yakalayacağız'

'Bayramda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yakalayacağız'
KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor

KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor