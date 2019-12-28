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ASELSAN'ın yeni ürünü deniz görevine hazır

Türkiye'de deniz araçları için milli olarak geliştirilen ilk seyir sistemi WECDIS'in taşınabilir versiyonu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Göksel Yıldırım   | 28.12.2019
ASELSAN'ın yeni ürünü deniz görevine hazır

Ankara

ASELSAN'ın deniz platformlarının kullanımına sunduğu milli teknoloji çözümlerine bir yenisi eklendi.

Alınan bilgiye göre, su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığınca geliştirilen ve seyir sistemleri ürün ailesi (MİTOS) altında bulunan 10 taşınabilir Askeri Gemi Elektronik Harita Sergileme ve Görüntüleme Sistemi (WECDIS - Warship Electronic Chart Display & Information System) 240 gün gibi kısa sürede göreve hazır hale getirildi.

Sistem, başarıyla gerçekleştirilen fabrika kabul testleriyle ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuldu. Ürün ailesinin diğer üyelerinden konsollu/kit formatında WECDIS ve Sayısal İz Masası ürünlerinin fabrika kabul testleri de yıl içinde tamamlanmıştı.

WECDIS, Türkiye'de deniz araçları için milli olarak geliştirilen ilk seyir sistemleri olmasının yanı sıra taşınabilir özelliğiyle küçük botlarda da kullanılabilecek.

Uygun yedekleme mekanizmalarıyla uluslararası standartlara göre kullanılması zorunlu olan güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sağlayan sistem, seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, yere ve denize göre hız gibi seyir bilgilerini kullanarak, elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde ilgili seyir personeline rota planlama ve rota takibi gibi yeteneklerle güvenli seyir kabiliyeti sunuyor.

Sistem, su üstü harp gemileri, denizaltılar ve yardımcı sınıf askeri gemilerde kullanılabiliyor.

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