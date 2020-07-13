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Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Yusuf Okur   | 13.07.2020
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Yusuf Okur /AA

Artvin

Artvin'de şiddetli yağış

Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle Yusufeli Baraj şantiyesi zarar görürken burada çok sayıda araç toprak ve çamur altında kalarak zarar gördü. ( Yusuf Okur - Anadolu Ajansı ) 

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Suya kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, "Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü." dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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