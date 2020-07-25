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Arnavutköy'de iş yerinde patlama: 3 yaralı

Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Abdulkerim Güney,Halil Demir   | 25.07.2020
Arnavutköy'de iş yerinde patlama: 3 yaralı Fotoğraf: Abdulkerim Güney/AA

İstanbul

İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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