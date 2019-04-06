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Ardahan'da nisan karı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Günay Nuh   | 06.04.2019
Ardahan'da nisan karı

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak, akşama doğru havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, ilçe merkezinde de karla karışık yağmura dönüştü.

Ardahan kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

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