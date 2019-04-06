Ardahan'da nisan karı
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak, akşama doğru havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, ilçe merkezinde de karla karışık yağmura dönüştü.
Ardahan kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.