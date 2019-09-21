Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Ardahan
Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı ile yoğun sis ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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