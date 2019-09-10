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Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu.

Kemal Karadağ   | 10.09.2019
Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı, 6 Eylül'de sona erdi.

Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştirildi.

Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınava katılabilmek için 29 bin 616 kişi başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilenler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.

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