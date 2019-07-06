Arabuluculuk başarısı uluslarası sempozyumda anlatıldı
Avusturya'da düzenlenen "Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu"nda Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki başarısı anlatıldı.
Ankara
Avusturya'da geçen ay düzenlenen uluslarası sempozyuma aralarında ABD, Avusturya, Japonya, Almanya, Kanada, İsrail, Lübnan, İrlanda, İngiltere, Avustralya, Fransa, Litvanya, Malezya'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden 60 arabulucu katıldı.
Sempozyuma konuşmacı olarak çağrılan avukat arabulucu Umut Metin, "Türkiye'nin Arabuluculuk Alanındaki Eşsiz Başarısı" başlığıyla bir sunum yaptı.
Sempozyuma ve sunumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Metin, Türkiye'nin arabuluculuktaki başarısının birçok ülkeye örnek teşkil edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.
Bu başarının Avusturya'daki sempozyumda gündeme geldiğini aktaran Metin, zorunlu arabuluculuk uygulaması hakkında bilgi verdiğini aktardı.
Arabuluculuk anlaşmasının mahkeme kararları ile eş hukuki değerde olduğunu, anlaşmanın sağlanması halinde uzlaşılan konunun mahkemelere taşınmadığını anlattığını ifade eden Metin, bu başarının nedenlerini katılımcılara açıkladığını dile getirdi.
Türkiye'nin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde örnek ülke olmasında Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Arabuluculuk Daire Başkanı İlhan Durmuşoğlu ve tüm arabulucuların özel gayretleri olduğu kaydeden Metin, sunumunda, uygulamanın bir başarı hikayesine dönüştüğünü vurguladığını kaydetti.
Metin, çok sayıda anlaşmazlığı ortadan kaldıran arabuluculukta anlaşma oranının yaklaşık yüzde 70 olduğuna işaret etti ve Türkiye'nin bu rakamlarla dikkati çeken bir ülke olduğunu belirtti.
Metin, şunları kaydetti:
"Sınırların kalkması, elektronik ortam, gelişen global ticaret artık farklı uyuşmazlık tipleri ile karşılaşmamıza neden oluyor. Arabuluculuk alanında ülke olarak hızlı ve başarılı adımlar attık. Arabuluculuğun özellikle yabancılarla yaşanan sorunlarda veya yabancıların ülkemizde karşılaştıkları sorunlarda kullanabileceği, yabancıların da itimat edebileceği bir yöntem olması özel önemdedir. Özelikle ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk tercih sebebi olmaktadır. Hakim ile aynı dili konuşamamak, sorunu doğrudan anlatamamak dahi bir iletişim kaygısı ve kuşku yaratır. Yabancı dili mesleki düzeyde kullanabilen arabulucuların varlığı yabancıların arabuluculuğu daha çok tercihi için bir neden olmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.