Aprona kaçan Tunuslu yolcu yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda aprona kaçak yolla girerek, körükte bulunan park halindeki bir uçağın iniş takımlarına çıkan Tunuslu yolcu A.H, polislerce yakalandı.

İSTANBUL

Atatürk Havalimanı’nda aprona kaçak yolla girerek, körükte bulunan park halindeki bir uçağın iniş takımlarına çıkan Tunuslu yolcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ülkesine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na annesiyle gelen Tunuslu yolcu A.H. (28), Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki salonda uçağını beklemeye başladı.

Panik atak olduğu iddia edilen A.H, yolcu salonundan aprona çıkan kapıyı zorlayarak açmayı başararak, aprona doğru kaçmaya başladı. Aprona çıkan yolcu, park halinde bulunan bir uçağın önüne geldi.

Uçağın iniş takımlarının üzerine çıkmaya çalışan yolcu, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan A.H. hakkında yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Tunuslu yolcunun emniyette ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi.

Muhabir: İzzet Taşkıran

