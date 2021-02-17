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Antalya'ya kar yağdı

Antalya'da yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde yağmurla karışık şekilde kısa sürdü.

Oktay Özden   | 17.02.2021
Antalya'ya kar yağdı Fotoğraf: Oktay Özden / AA

Antalya

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı kentte, gece saatlerinde yüksek kesimlerde bir süre kar görüldü.

Kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde daha çok yağmurla karışık gerçekleşti.

Kentte uzun yıllar sonra yağan kar, Antalyalıları şaşırttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, kentte ciddi kar yağışı beklemediklerini, soğuk hava dalgasının doğuya kaydığını belirtti.

Gültekin, üreticiler ve ilgililer için zirai don uyarısında bulundu.

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