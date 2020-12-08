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Türkiye

Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi mühürlendi

Antalya'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi, belediye tarafından mühürlendi.

Servet Tümer   | 08.12.2020
Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi mühürlendi Fotoğraf: Servet Tümer / AA

Antalya

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında genelde turistlere yönelik gösterilerin yapıldığı Aspendos Arena Gösteri Merkezi, Serik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. 

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mühürleme işlemine tepki gösterdi.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir" notunu düşüne Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"102 ülkede 5000'den fazla gösteri ile Yeni Zellanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüzbinlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu bugün bizim tiyatromuz... Tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz."

"Mahkeme kararı uygulandı"

Serik Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Belediyenin Aspendos Arena Tiyatrosu'nu mühürlediğine dair sosyal medyada paylaşımlar yer aldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu mühürleme işlemi mahkeme kararının uygulanmasından ibarettir. Paylaşım yapan şahısların konuyu yargı nezdinde çözmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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