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Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede seralara sıçradı.

Ayşe Yıldız,Mehmet Çakmak   | 18.09.2020
Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.

Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

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