Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede seralara sıçradı.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.