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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da sağanak, derelerin taşmasına, seraları su basmasına ve zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Ayşe Yıldız, Mehmet Çakmak   | 05.01.2021
Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Antalya'da sabah başlayan yağış nedeniyle, bazı mahalle ve ana güzergahlarda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle aksayan trafiğe polis ekipleri müdahale ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde de itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları, iş merkezleri ile tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kumluca'da dereler taştı

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nin Merkez ve Yalı mevkilerindeki dereler taştı. Derelerden taşan su, yakınlardaki seralarda zarara yol açtı.

Yağmurun şiddetini azaltmasıyla çiftçiler, kendi imkanlarıyla seralarındaki suyu tahliye etmeye başladı.

Yağış seralarda zarara yol açtı

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, aniden bastıran sağanak nedeniyle derelerin suyu tahliyede yetersiz kaldığını, taşan suların bazı seralarda zarara yol açtığını söyledi.

Yetkililer, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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