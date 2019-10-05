Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı-Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.