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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Antalya'da kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Ayşe Yıldız   | 07.04.2020
Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Antalya

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.

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