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Antalya'da balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi

Antalya'da, balon balığı yedikten sonra zehirlenen 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayşe Yıldız   | 15.05.2020
Antalya'da balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi

Antalya

Antalya'da yedikleri balon balığından zehirlenen 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hükümdar Akbay, Nedim Derbek ve Ali Akgül, Kızılsaray Mahallesi'nde seyyar satıcıdan aldıkları balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akbay, yaptığı açıklamada, seyyar satıcının fileto şeklinde sattığı balığı levrek sandığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışında balon balığından ölüm vakaların olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Balon balığının tam üreme dönemi, toksin miktarı artar. Dolayısıyla çok daha zehirleyici oluyor. Balon balığından zehirlenme vakasını duydum, dikkat etmek gerekiyor. Balon balığını bazen ayırt edemezsiniz. Kesinlikle bildiğiniz yerlerden balık alın." dedi.

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