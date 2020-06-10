Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Levent Kişi   | 10.06.2020
Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Antalya

Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. 

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü
Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı
İspanya son 72 saattir Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü

Benzer haberler

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Siyam ikizlerine hayat veren operasyon

Siyam ikizlerine hayat veren operasyon
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı