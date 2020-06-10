Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya
Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.