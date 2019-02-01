Antalya'da 230 sahte sikke ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi.

ANTALYA

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüpheliler H.K. ve M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada, tuvalet rezervuarına gizlenmiş 230 sikke ve bir biblo bulundu.

Ele geçirilen biblo ve sikkelerin, sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheliler ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Muhabir: Mustafa Kurt