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Antalya için zirai don uyarısı

Meteoroloji Antalya için zirai don uyarısında bulundu.

Ayşe Yıldız   | 07.02.2020
Antalya için zirai don uyarısı

Antalya

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde yarın hafif, pazar, pazartesi ve salı günleri orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.

Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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