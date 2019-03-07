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Ankara'daki DEAŞ davasında karar

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 07.03.2019
Ankara'daki DEAŞ davasında karar

Ankara

Ankara'da terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 52 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanıklar Abdullah Çalğıcı, Abdurrahim Çelebi, Bahadır Enes Akman, Cevat Akdaş, Fatih Görpe, Ferhat Çakan, Ferhat Hızarcı, Hasan Gül, İsmail Duran, İsmail Duysak, Kemal Bayrak, Murat Sümer, Ömer Çelik, Resul Yel, Salih Tarazoğlu, Sedat Keser, Serdar Yalçın, Şaban Çevreli, Ümit Kutluer, Yasin Ercan ve Yasin Karagöz'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, aynı suçtan yargılanan sanıklar Ali Çakırcı, Cafer Bayraktar, Emin Çetin, Fahri Öcalan, Fatih Arslan, Hakan Kuzucu, Halil İbrahim Başaran, Hamza Kaplan, Hasan Arslan, Kemal Azboy, Mahmut Keser, Mustafa Doğan, Özgür Akdepe, Serdar Arslan, Veysel Sürücü ve Zafer Uz'u da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 5'inin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, hakkında aynı suçtan dava bulunan 5 sanık hakkındaki dosyayı reddetti.

Heyet, sanıklar Cemali Tosun, Hüseyin Bilal Yiğit, Mehmet Arksak, Murat Aydın ve Soner Açıkgöz hakkındaki dosyanın ayrılarak yargılamasının başka bir dava dosyası üzerinden görülmesinin devamına karar verdi.

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