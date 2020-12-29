Euro
9.09
Dolar
7.42
BIST 100
1,446.95
Altın
1,878.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.12.2020
Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile  Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu kent genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler edinilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 35 zanlı gözaltına alındı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kuveyt Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Japonya Başbakanı Suga: Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor

Benzer haberler

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Tunus ordusu, kargaşa ve terörle mücadeleye muktedirdir
İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu