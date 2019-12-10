Ankara'da 'sahte engelli raporu' soruşturması: 95 gözaltı
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
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