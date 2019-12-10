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Ankara'da 'sahte engelli raporu' soruşturması: 95 gözaltı

Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 10.12.2019
Ankara'da 'sahte engelli raporu' soruşturması: 95 gözaltı

Ankara

Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.

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