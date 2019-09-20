Ankara'da öğrencilerden 'küresel iklim değişikliği' eylemi
Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de iklim festivali düzenledi.
Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı okullardan yaklaşık 6 bin öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı.
"Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrenciler, TED Ankara Koleji'nin İncek Kampüsü'nde bir araya geldi. Anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce öğrencinin katıldığı eyleme, öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da destek verdi.
TED Ankara Koleji'nin öğrenci sözcüsü Mert Ata Uzbilek okuduğu iklim bildirisinde, tüm dünyayı ve çevreyi tehdit eden bir afet olan iklim değişikliğine ve onun olumsuz sonuçlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiklerini belirtti. Dünyanın iklim ve çevre açısından daha kötüye gittiğini ve bir an evvel eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Uzbilek, daha kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi için ilgili bakanlıkları, belediyeleri, medya kuruluşlarını ve iş insanlarını göreve çağırdıklarını söyledi.
Ayrıca 105 öğrenciden oluşan bir grup, temiz enerjiye dikkati çekmek için bisikletleriyle kampüs çevresinde tur attı.
Eylem, okul orkestrasının konseri ve dans gruplarının gösterileriyle son buldu.
İzmirli öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek
İzmirli öğrenciler, dünya genelinde düzenlenen küresel iklim grevine, düzenledikleri farkındalık etkinliğiyle destek verdi.
"Sıfır Gelecek İzmir Platformu" öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen gruba, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri de eşlik etti. Öğrenciler daha sonra Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Deniz Küçükler, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı "Fridays For Future"nin uluslararası bir etkinlik olduğunu anımsattı.
Küresel iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Küçükler, şöyle konuştu:
"Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor. Ya küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için üstümüze düşeni yapacağız ve sıfır karbon emisyonuna geçeceğiz. Ya da yaşamın hepimiz için sona erdiği bir gelecekle yüz yüze geleceğiz. Yerel yönetimler olmak üzere tüm kurumlara sesleniyoruz. İklim acil durumu ilan edilmeli. Fosil yakıtlara veda edilmeli. Yenilenebilir enerjiye geçilmeli. Endüstriyel tarım ve hayvancılıktan vazgeçilmeli. Ormanlar korunmalı. Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor."
Ellerinde küresel ısınmaya dikkat çeken pankartlar taşıyan grup, buradan da Fuar Kültürpark Alanı'na kadar yürüdü.
Öte yandan, Seferihisar ilçesinde de çevre dernekleri Küresel İklim Grevine düzenledikleri etkinlikle destek verdi.
Kadıköy'de iklim festivali düzenlendi
Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de iklim festivali düzenledi.
İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında bir araya gelen grup, Kadıköy İskelesi önünde toplandı. Katılımcılar, burada yapılan basın açıklamasının ardından Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen iklim festivali alanına geldi.
Yoğurtçu Parkı'ndaki etkinlik alanında basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, iklim krizi için buluştuklarını belirterek, "İklim krizi büyük nesillerin küçük nesilleri düşünmediği için ortaya çıkan yıkım felaketi. Burada yaklaşık 5 bin kişiyiz. 5 bin kişi bir iklim grevi için çok iyi bir sayı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.