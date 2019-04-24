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Ankara'da halk otobüsü şoförü toplu ulaşımdan men edildi

Özel halk otobüsüne binmek isteyen kişiye kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şoför, Ankara Büyükşehir Belediyesince toplu ulaşımdan men edildi.

Ahmet Sertan Usul   | 24.04.2019
Ankara'da halk otobüsü şoförü toplu ulaşımdan men edildi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince, özel halk otobüsüne binmek isteyen kişiye kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şoförün, toplu ulaşımdan men edilmesine karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsüne binmeye çalışan Hasan Ünalan'ın, otobüs sürücüsü tarafından araca alınmak istenmemesi üzerine konu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda EGO Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Özel halk otobüsü şoförünün, Ankara'da toplu ulaşımdan men edilmesine karar veren EGO Disiplin Kurulu, parka çekilen otobüs için bu ay ödenecek bin 300 lira gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini de kararlaştırdı.

Açıklamada, Yavaş'ın, daha önce telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ünalan'ı, gelecek günlerde makamında ağırlayacağı belirtildi.

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