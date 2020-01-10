Euro
6.52
Dolar
5.88
BIST 100
118,374.00
Altın
1,548.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da ekmeğe zam yok

Başkentliler, 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek.

Orhan Onur Gemici   | 10.01.2020
Ankara'da ekmeğe zam yok

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Ankara'da ekmeğe zam yok

Ankara'da ekmeğe zam yok

Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı

Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Konfeksiyon kursunda kadınlar 'geleceklerini dikiyor'

Konfeksiyon kursunda kadınlar 'geleceklerini dikiyor'
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Başkentte kar yağışı etkili oldu

Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı

Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı