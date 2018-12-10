Ankara'da DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

ANKARA

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.